靑, 국가안보실 신기술·사이버안보비서관 신설 (종합)

안보전략비서관이 담당했던 신흥·핵심기술 관련 업무에 사이버안보 업무 통합

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 국가안보실에 신기술·사이버안보비서관이 신설된다.

청와대는 7일 국가안보실의 1차장 산하 안보전략비서관이 담당해 왔던 신흥·핵심기술 관련 업무에 사이버정보비서관의 사이버안보 업무를 통합해 신기술·사이버안보비서관을 신설한다고 밝혔다.

청와대는 "격화하는 글로벌 기술경쟁과 4차 산업혁명 시대에 인공지능, 양자, 합성생물학 등 신흥·핵심기술의 연구개발 및 보호와 핵심 인프라인 사이버공간에 대한 안보가 선진국으로 진입한 우리의 미래 생존과 번영을 위해 반드시 달성해야 할 핵심적 국가이익"이라고 밝혔다. 국가안보 차원의 전략적 대응이 더욱 긴요해지고 있어 새로운 직제를 신설했다는 얘기다.

신기술·사이버안보비서관은 신흥·핵심기술 연구개발과 관련해 안보 부처들의 혁신적인 연구 역량을 강화해 나갈 계획이다. 이를 위해 과학기술정보통신부 등 연관 부처들 간의 협력을 활성화고 안보 관련 부처들과 민간 부문 협력을 발전시키기 위한 방안을 체계적으로 강구할 예정이다.

또 신흥·핵심기술 보호를 위해 연구개발 단계부터 다양한 보호 방안을 마련해 나갈 계획이다.

청와대는 "신흥·핵심기술을 둘러싼 경쟁이 향후 국제질서 재편으로 이어질 수 있는 글로벌 기술경쟁 시대에 신흥·핵심기술과 공급망의 보호는 우리의 안보와 번영을 위한 핵심과제"라고 설명했다.

신흥·핵심기술 연구개발, 보호와 관련된 국제 협력도 확대, 발전시켜 나가기로 했다.

청와대는 "인공지능, 양자, 합성생물학, 우주, 5G·6G, STEM 부문 인적 교류 등 다양한 분야로 확대되고 있는 한미 간 협력을 더욱 심화하고 우수한 과학기술 역량을 보유하고 있는 국가들과도 공동연구, 인적 교류, 정책공조 등 다방면에 걸친 협력을 확대해 나갈 예정"이라고 설명했다.

유관 부처와의 공조를 바탕으로 신흥·핵심기술 분야의 새로운 국제규범과 표준 마련을 위한 국제 협력도 강화해 나갈 계획이다.

이밖에 사이버공간의 안전을 확보하기 위한 노력도 강화해 나가기로 했다.

청와대는 "국가적 차원에서 민·관·군의 사이버안보 역량을 더욱 체계적으로 발전시키기 위한 노력을 경주할 예정"이라며 "한미 사이버워킹그룹 운영을 비롯한 국제 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr