위지윅스튜디오 "위즈온센, 시네마틱 디지털 콘텐츠 ‘팬텀 라이브’ 글로벌 유통 추진"

[아시아경제 유현석 기자] 종합 미디어 콘텐츠 제작사 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 41,350 전일대비 1,600 등락률 -3.73% 거래량 439,245 전일가 42,950 2021.12.07 10:07 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]팬엔터, 2.5억명 제페토 경험하는 메타-콘텐츠…혁신적 수익모델확진자 비상, “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다! NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체' close (이하 위지윅)의 공연 콘텐츠 전문 자회사 ‘위즈온센’은 지난 1일 개봉한 ‘팬텀: 더 뮤지컬 라이브(이하 팬텀 라이브)’의 본격적인 글로벌 배급·유통을 추진한다고 7일 밝혔다.

‘팬텀 라이브’는 코로나19 여파에도 객석점유율 92%를 기록한 국내 히트 뮤지컬 ‘팬텀’의 뮤지컬 실황을 스크린으로 옮긴 작품이다. 위즈온센이 직접 제작에 참여한 첫 시네마틱 디지털 콘텐츠로, 라이브 뮤지컬 공연에 위즈온센만의 시네메틱 연출과 편집이 더해져 영화적 문법을 구현했다.

위즈온센은 총 21대의 고화질 카메라를 통해 독보적인 화질과 음질을 구현했으며, 뮤지컬에서 느낄 수 있는 현장감과 감동을 영화 속에 담아냈다. ‘팬텀 라이브’는 대형 공연 기획사 ‘EMK뮤지컬컴퍼니’와 공동으로 제작했으며 해당 작품의 해외 배급권은 위즈온센이 보유하고 있다.

위즈온센은 이번 ‘팬텀 라이브’를 기점으로 공연 콘텐츠에 대한 직접적인 투자 및 제작을 확대해 나갈 예정이다. 투자·제작을 통해 글로벌 배급권을 확보하고 극장 상영, 이벤트 중계, 플랫폼 판매 등 범세계적 배급·유통을 직접 진행해 ‘폭포식 매출 구조’를 구축해 나갈 계획이라는 게 사측의 설명이다.

위즈온센은 내년 상반기 글로벌향 공연 콘텐츠 OTT(Over The Top) 플랫폼 ‘일루온(ILLUON)’의 소프트 론칭을 목표로 하고 있다. ‘일루온’을 통해 배급권을 보유한 다양한 디지털 공연 콘텐츠를 선보일 예정이다.

위즈온센 관계자는 “‘팬텀 라이브’는 개봉에 앞서 네이버 온라인 통한 생중계 당시 실시간 채팅과 온라인 커뮤니티에서 뜨거운 반응이 있었다”며 “’팬텀 라이브’는 기존 공연을 단순히 영상화한, 중계 수준에 지나지 않은 ‘공연 영화’에 대한 대중들의 인식을 완전히 탈바꿈시킨 상징적인 작품이라는 평을 받았다”고 말했다.

그는 이어 “현재 디지털 시대의 콘텐츠 산업은 콘텐츠가 다양한 포맷으로 재가공·재생산됨으로써 부가가치가 창출된다는 특징이 있다”며 “위즈온센은 전통적 공연 또한 디지털로 확장됨과 동시에 다양한 유통경로를 통해 강력한 생명력을 가져갈 수 있다는 점에 착안해 다양한 디지털 공연 콘텐츠 제작·발굴을 이어 나가고 있다”고 덧붙였다.

