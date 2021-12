[아시아경제 이정윤 기자] 서울경찰청 소속 경찰 기동대에서 코로나19 집단 감염이 발생했다.

6일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 제8기동단 예하 81기동대에서 코로나19 확진자 11명이 발생했다.

경찰은 81기동대 소속 직원에 대해 코로나19 전수 검사를 시행했다. 전날 확진자 1명을 포함, 총 확진자 12명이 확진된 것으로 확인됐다.

확진자 발생 후 경찰은 관련 시설을 소독하고, 밀접 접촉자를 격리 조치했으며 방역 당국은 역학 조사를 진행하고 있다. 아울러 새 변이 바이러스인 오미크론 감염 여부도 파악하고 있다.

