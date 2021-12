[종합] 감독님 된 배우들, 이제훈·박정민·최희서·손석구 '언프레임드'에 쏠린 기대

[아시아경제 이이슬 기자] 박정민·손석구·최희서·이제훈이 마이크 대신 메가폰을 잡고 감독으로 변신했다. 프레임을 벗어난 배우들이 어떤 이야기를 할지 관심이 쏠린다.

이제훈은 6일 오전 진행된 왓챠 오리지널 숏필름 프로젝트 '언프레임드'의 온라인 제작발표회에서 "연출은 아무나 할 수 있는 게 아니라는 생각이 들었다"며 "감독들을 존경하게 됐다"고 밝혔다.

'언프레임드'는 프레임에서 벗어나 새로운 가능성을 탐색하는 네 명의 아티스트(박정민·손석구·최희서·이제훈)가 마음속 깊숙이 품고 있던 이야기를 직접 쓰고 연출한 숏필름 프로젝트로, '반장선거'·'재방송'·'반디'·'블루 해피니스'를 선보인다.

네 배우는 왜 메가폰을 들었을까. 박정민은 "제작자 중 한 명인 배우 이제훈의 전화 한 통에 시작하게 됐다. 전화를 받고 고마웠다. 20살 때 학교 다닐 때 연출을 한 후에는 꿈도 못 꿨는데 가지고 있는 시나리오를 영상으로 옮기게 돼 기쁘고 뿌듯하다"고 말했다.

이어 손석구는 "제작사 하드컷 사무실에 놀러 갔다가 우연히 프로젝트에 관한 이야기를 들었다. 이후 몇 개월 지나서 프로젝트를 진행한다고 했는데 정말 실현됐다"고 떠올렸다. 또 최희서는 "'박열'로 이제훈과 친분이 있어서 알게 됐고, 박정민도 같이한다고 하더라. '어벤져스' 급 팀이라서 함께하고 싶었다"고 합류 배경을 전했다.

'언프레임드'를 기획한 이제훈은 "공동 설립한 제작사 하드컷을 통해 여러 프로젝트를 진행하면서 배우들이 연출하는 작품을 만들고 싶었다"며 "연출에 관심 있는 배우들과 함께하게 돼서 영광이고 좋은 결과가 나온 거 같아 감사하다"고 말했다.

박정민은 어른의 세계만큼 치열한 5학년 2반 교실의 반장선거 풍경을 담은 초등학생 누아르 '반장선거'를 연출했다. 그는 "실제 동창들의 이름을 등장인물에 부여했다"며 "오디션을 봐서 배우들을 선발했고, 래퍼 마미손에게 음악을 부탁했는데 흔쾌히 참여해주셔서 감사했다"고 제작 과정을 전했다.

결혼식장에 동행하게 된 이모와 조카의 성가시고, 애틋한 하루를 그린 로드무비 '재방송'을 연출한 손석구는 "어느 날, 우연히 결혼식장에서 이모와 조카 사이처럼 보이는 하객을 봤다. 벽에 기댄 모습이었는데 둘의 관계성이 흥미로워서 아이디어를 얻었다"고 구상 배경을 전했다.

이어 작품에 관해 그는 "주인공과 어머니의 관계는 저희 어머니의 모습과 관계를 그대로 참고했다"며 웃었다. 그러면서 "자연스러운 느낌을 주는 배우를 찾기 위해 캐스팅에 공을 들였다"고 했다.

10년 전부터 영화 연출을 준비해왔다는 손석구는 "'진짜'를 이야기하고 싶었다. 배우들의 연기도 진짜 같은 순간을 고르고 싶었고, 현장에서 나도 모르게 눈에 불을 켜고 모니터를 보게 됐다"고 말했다.

또 감독의 입장을 이해하게 됐다는 그는 "시키는 걸 다 하겠다. 감독이 현장에서 얼마나 어려운 자리인지 알게 됐다"고 말해 웃음을 줬다.

최희서는 지금껏 말하지 못했던 특별한 비밀을 알려주기로 한 싱글맘 소영과 아홉 살 딸 반디의 이야기 '반디'를 연출했다.

'다만 악에서 구하소서'(2019)에 이어 박소이와 호흡을 맞춘 최희서는 "'반디'는 3년 전에 시나리오를 쓰다 만 작품이었는데, 완성하지 못한 채 서랍에 두고 있다가 기회가 생겨서 이 작품을 해야겠다고 마음 먹었다"며 "박소이와 해야겠다는 생각이 들었다"고 섭외 배경을 전했다.

이어 "싱글맘과 딸의 이야기는 어쩌면 상업영화에서는 다루기 어려운 소재일 수도 있다"며 "단편을 통해 사람들의 이야기를 좀 더 깊게 들여다볼 수 있길 바랐다"고 했다.

감독이자 출연자로 분한 최희서는 "박소이와 친한 배우가 나오길 바라는 마음에 1인 2역을 맡았다. 제 연기는 모니터하지 않았다. 그 시간에 박소이의 연기를 더 촬영하길 바랐다"고 떠올렸다. 이어 "연기를 거의 포기하고 찍었다. 걱정을 많이 했는데 욕심을 안 내니 보이는 게 있더라"고 느낀 바를 전했다.

이제훈이 연출한 '블루 해피니스'는 미래에 대한 불안과 고민을 마주한 채 평범한 삶을 꿈꾸는 취준생 찬영이 아무리 애써도 쉬이 잡히지 않는 행복을 좇아가는 이야기를 그린다.

영화에 관해 최희서는 "20~30대 청춘의 얼굴을 대변하는 정해인이 빛나는 작품"이라고 소개했다. 이어 "세 번 봤는데 보면 볼수록 짙어지는 감성이 있다. 볼수록 더 좋았다. 정해인의 취준생의 고달픔도 있지만 씁쓸한 미소가 기억에 남는다"고 말을 보탰다.

메가폰을 잡은 이제훈은 "요즘 시대를 살아가는 청춘이 어떤 것에 빠져있고 열광하는지 키워드를 나열했고, 이를 소재로 이야기를 썼다"며 "현실을 살아가는 청춘의 이야기를 그리고 싶었다"고 말했다.

정해인을 섭외한 배경에 대해 이제훈은 "누가 주인공 찬영으로 이 시대를 사는 청춘을 대변할 수 있을까 고민했는데 정해인 밖에 생각나지 않더라"며 "그를 떠올리며 글을 써서 조심스럽게 시나리오를 보여줬는데 하겠다고 해서 신이 났다"고 떠올렸다.

이어 "감독의 마음을 느꼈다. 배우를 캐스팅할 때 조마조마하고 설레면서도 두려운 감정을 느꼈다. 정말 연출을 잘해야겠다는 다짐도 하게 됐다"고 했다.

시나리오를 읽은 정해인이 전송한 장문의 문자가 인상적이었다는 이제훈은 "정해인이 시나리오를 보고 '현실을 살아가는 청춘의 이야기가 쓸쓸하면서도 가슴이 아프다. 사람들이 이야기에 많이 공감할 거 같다'고 해줘서 고마웠다"고 떠올렸다. 이어 "기존에 정해인이 보여준 작품의 결이 있을 텐데, 그 결의 집합체, 혹은 그의 깊은 심연을 들여다보는 작품이길 바랐다. 이전과 다른 또 다른 모습을 보여주길 바랐다"고 했다.

'언프레임드'는 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠에서 오는 8일 공개된다.

사진=왓챠

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr