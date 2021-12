DB손해보험, 소비자중심경영 대통령표창 수상

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,400 전일대비 900 등락률 -1.63% 거래량 19,472 전일가 55,300 2021.12.06 10:05 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 서울시 유기견 반려동물보험 31일까지 무료 가입실손보험금 줄줄 샌다…최고 수령자 5명 중 4명, 도수치료에 7천만원 [클릭 e종목]"DB손보, 실적 우상향 흐름 뚜렷...배당 매력은 덤" close 은 '2021년 소비자중심경영(CCM) 우수기업 포상' 대통령표창을 받았다고 6일 밝혔다.

CCM은 소비자 관점에서 소비자 중심으로 기업의 모든 경영활동을 구성하고 지속적으로 개선하고 있는지를 2년 마다 한국소비자원이 평가하고 공정거래위원회가 인증하는 제도다. DB손보는 2008년 업계 최초로 CCMS 인증을 받은 후 이번에 손보업계 최초로 8회 연속 인증을 받았다.

DB손보는 2014년 김정남 대표 주도로 고객과 약속을 체계화해 서비스 아이덴티티 '행복약속365'를 선포했다. 전 직원이 실천하기 위한 CCM 추진전략을 매년 수립하고 전년도 성과 및 반성을 통해 도출된 개선사항을 반영, 목표설정 및 월별 성과 피드백을 통해 체계적으로 실행하고 있다.

적극적인 고객의 수요 파악과 서비스 품질의 획기적 개선을 위해 소비자평가단 제도도 2010년부터 11년째 운영하고 있다.

DB손보는 올해를 '뉴 소비자시대'로 선포하고, 소비자 중심경영을 가속화했다. 지난 2월15일 전 임직원이 소비자보호 선포식을 진행하고, 매월 셋째 주를 소비자중심경영 집중운영주간으로 선정해 일주일간 소비자 보호와 관련된 프로그램을 진행해왔다.

이러한 소비자중심경영 활동을 지속적으로 추진한 결과, 올해 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수에서 장기보험 1위에 선정된 바 있다.

DB손보 관계자는 "금융소비자보호법 시행에 따라 소비자중심경영이 더욱 중요해진 만큼, 이번 대통령 표창 및 CCM 8회 연속 인증을 계기로 더욱 박차를 가할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr