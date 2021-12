[포토]오승록 노원구청장, 노원마을공동체 네트워크 한마당 행사 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 5일 낮 12시 노원구청 2층 대강당에서 열린 노원마을공동체 네트워크 한마당 '2021 더불어숲을 이루자' 행사에 참석했다.

행사는 노원구마을공동체지원센터 주관으로 오승록 구청장, 시의원, 구의원, 마을활동가를 비롯한 노원구민들이 참석한 가운데 오전과 오후에 걸쳐 진행됐다.

오전에는 구청장의 인사말을 시작으로 43명의 마을활동가들이 모여 마을 공동체 활성화 방법을 모색하는 토론의 시간을 가졌으며, 오후에는 일반 주민들을 대상으로 하는 체험활동과 놀이 시간을 마련해 주민 간의 화합을 도모했다.

주민들은 그립톡, 커피드립백, 가죽지갑 만들기, 팝아트 자화상 그리기, 재활용품을 활용한 제기와 딱지 만들기 등 다양한 체험 활동과 공기놀이, 투호, 두더지 잡기 등 놀이에 참여해 즐거운 시간을 가졌다.

행사장 한쪽에는 주민들 작품 전시회도 마련됐다. 마을 공동체 공모사업에 참여한 ‘기후위기행동-노원지기’는 환경 캠페인 사진과 새활용 작품을 전시, ‘마을풍경’은 미술작품을 전시해 그간의 활동 모습과 성과를 공유했다.

행사는 코로나19 확산 방지를 위해 2차 접종 완료 여부 확인, 체온 체크 및 출입 명부 작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행했다.

오승록 노원구청장은 “마을 공동체 활동을 비롯한 주민 참여 사업들이 어려운 상황임에도 불구하고 올해 활동을 무사히 마치게 된 것을 축하한다”면서 “이번 네트워크 한마당 행사를 통해 그간의 노력과 성과를 함께 나누며 구민 간 화합할 수 있는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

