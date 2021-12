DB손보, 서울시 유기견 반려동물보험 31일까지 무료 가입

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 500 등락률 +0.92% 거래량 35,315 전일가 54,300 2021.12.03 09:41 장중(20분지연) 관련기사 실손보험금 줄줄 샌다…최고 수령자 5명 중 4명, 도수치료에 7천만원 [클릭 e종목]"DB손보, 실적 우상향 흐름 뚜렷...배당 매력은 덤"DB손보, 보험업계 최초 컴플라이언스 경영 인증 close 은 서울시에서 유기견을 입양하는 보호자에게 오는 31일까지 무료로 '반려동물보험'을 제공한다고 3일 밝혔다.

DB손보는 '서울시 유기동물 안심보험 지원사업' 사업자로 '프로미 반려동물보험'을 지난 4월부터 제공하고 있다.

유기견 입양가족에게 제공되는 반려동물보험은 피부병을 포함한 질병 또는 상해로 인한 치료비와 수술비를 보장한다. 입양된 유기견이 타인의 신체에 피해를 입히거나 타인의 반려동물에 손해를 입혀 부담하는 배상책임 손해도 보장한다.

보험기간은 가입신청일로부터 1년이며, 동물보호센터에서 유기견을 입양하면서 보험가입을 신청한 입양가족에게 서울시가 반려동물보험 1년치 보험료를 지원한다. 사업이 시작된 4월16일 이후 9월말까지 400마리가 넘는 유기견이 가입됐다.

DB손보 관계자는 "서울시의 유기동물 정책처럼 여러 지자체에서도 이와 같은 정책이 확대되어 유기동물 및 입양가족들에게 필요한 복지혜택이 제공되길 바란다"며 "언제든 협력할 준비가 되어있다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr