르노삼성차, 다음달까지 배터리 할인 특별 프로모션 실시

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성자동차가 이달부터 내년 1월까지 두 달 간 배터리 할인 특별 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

르노삼성차는 고객들의 안전한 운행을 돕고자 겨울철 관리 1순위 부품인 배터리 교체 할인 행사를 마련했다.

행사 기간동안 르노삼성자동차의 규격 배터리로 교체할 경우 15%의 부품 할인을 받을 수 있다. 뿐만 아니라 정비 예약과 함께 차량 관리를 위한 각종 정보를 제공하는 MY르노삼성과 MY르노 애플리케이션 회원에게는 중복 사용 가능한 5000원 상당의 쿠폰이 제공된다.

겨울철 폭설이나 한파로 인한 기온 급감 시 많은 운전자들이 배터리 방전으로 인한 위급한 상황을 경험한다. 보통 자동차 배터리 수명은 3~5년으로, 잦은 방전은 배터리 수명을 더욱 단축시키는 등 치명적이다.

이번 할인 프로모션 대상 차량은 르노 마스터와 조에를 제외한 모든 차량이며, 할인 혜택은 부품에만 적용된다. 보험·보증·사고 수리차량과 정비 외 단순 구매 고객은 해당되지 않는다.

