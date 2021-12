하나은행, 총상금 3500만원 게임대회 등 MZ 위한 축제 시작

총상금 3500만원 규모 아마추어 게임대회 ‘2021 하나원큐 집롤대회’ 개최

[아시아경제 박선미 기자]하나은행은 연말을 맞아 파트너사인 SKT CS T1(이하 ‘T1')과 함께 MZ(밀레니얼+Z세대)를 위한 '하나은행?T1 패밀리 4스티벌' 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

오는 31일까지 진행되는 이번 이벤트는 총상금 3500만원 규모의 리그오브레전드 아마추어 게임대회인 ‘2021 하나원큐 집롤대회’를 포함한 총 4가지 테마로 구성됐다. 이벤트 참여는 하나은행 모바일 앱 하나원큐를 통해 신청 가능하다.

우선 ‘2021 하나원큐 집롤대회’는 ▲5대5 협곡대전과 ▲2대2 깐부대전 2개의 종목으로 나누어 진행된다. ‘2021 LoL 월드' 4강의 주역 구마유시(본명 이민형), 케리아(류민석), 오너(문현준) 선수와 e스포츠의 전설 페이커(이상혁) 등 T1 소속 선수가 스페셜 게스트로 참여할 예정이다.

또한 전용준, 단군(김의중) 캐스터와 클템(이현우), 사신(오승주) 해설이 중계진으로 참여해 수준 높은 경기 해설을 선보일 뿐만 아니라, T1 소속 컨텐츠 크리에이터 갱맘(이창석), 울프(이재완)가 객원 해설로 함께 참여해 다양한 볼거리와 재미를 더할 예정이다.

이외에도 T1 체크카드를 신규 발급하는 손님을 대상으로 추첨을 통해 T1 선수들의 친필 사인이 들어간 스페셜 기프트와 RTX-3080Ti 그래픽 카드 등을 제공하는 ▲T1 체크카드 시즌2와 아이폰 13 프로, 에어팟 프로 등 다양한 경품을 제공하는 ▲456 경품이벤트도 함께 진행한다.

하나은행 관계자는 “지난해 제1회 대회를 시작으로 올해 2회째를 맞이하는 ‘2021 하나원큐 집롤대회’가 MZ세대에게 꾸준히 사랑받는 연말 페스티벌로 자리매김하길 기대한다”며 “앞으로도 MZ세대가 선호하는 다양한 상품과 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr