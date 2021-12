현대차 신기술 캠페인 '리틀빅 이모션' 주요 광고제 4관왕

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹은 미래 신기술 캠페인 ‘리틀빅 이모션’(Little Big e-Motion)’ 영상이 국내외 유수 광고제에서 연이은 호평을 받으며 광고제 4관왕에 올랐다고 2일 밝혔다.

해당 영상은 ‘2021 대한민국광고대상(Korea Advertising Awards)’에서 이노베이션 부문 ‘대상’과 ‘2021 런던 국제 어워즈(London International Awards)’의 경험적 진화(Evolution : Experiential) 부문 ‘동상(Bronze)’을 수상했다.

대한민국광고대상은 1994년부터 한국광고총연합회에서 주관하고 있는 한국 광고계 최고 권위의 광고상으로 매년 약 2000여편이 넘는 작품들이 출품되고 있다.

‘2021 런던 국제 어워즈(LIA)’는 1986년 시작됐으며 매해 독창적이면서도 혁신적인 광고 및 커뮤니케이션 활동에 대해 권위있는 글로벌 전문가들의 심사를 거쳐 매년 부문별 수상작을 발표하고 있다.

지난해 12월 공개된 ‘리틀빅 이모션’ 영상은 ‘감정 인식 차량 컨트롤 기술’(Emotion Adaptive Vehicle Control, EAVC)을 적용한 키즈 모빌리티가 어린이의 치료 과정에 도움을 주는 내용을 다루고 있다. 현대차그룹 남양기술연구소와 현대디자인센터, 커뮤니케이션센터의 협업으로 완성됐다.

‘리틀빅 이모션’은 이 외에도 ‘2021 미국 뉴욕 페스티발 광고 어워드’(2021 New York Festival Advertising Award)에서 ‘은상’을, ‘독일 2021 레드 닷 어워드 : 브랜드 & 커뮤니케이션 디자인(Red Dot Award : Brands & Communication Design 2021)’에서 ‘최우수상(Best of Best)’을 수상하며 해외시장에서 먼저 인정받았다.

현대차그룹 관계자는 “인간 중심의 모빌리티 신기술, 휴머니티를 향한 혁신을 위한 제품기술 개발 및 커뮤니케이션에 더욱더 노력하겠다”며 “모빌리티 기술 혁신이 사회적으로 가치 있게 쓰일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

