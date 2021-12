홍남기 "다주택자 양도세 한시인하?…추진계획 '명확히' 없다"

2일 제49차 경제중대본 모두발언

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 다주택자 양도세 완화 조치에 대해 "논의된 바 없고, 추진계획도 없다"고 강조했다.

홍 부총리는 2일 오전 서울정부청사에서 주재한 제49차 경제중대본회의에서 모두발언을 통해 이 같이 말했다. 그는 특히 관련 설명을 하는 과정에서 "논의된 바 없고, 추진계획도 없음을 '명확하게' 말씀드린다"고 역설했다.

홍 부총리는 이어 "최근 주택시장 안정화 흐름이 지속되고 매물도 증가하는 상황에서 다주택자 양도세를 한시 인하하는 경우 입법 과정에서 절세를 기대한 기존매물 회수 등으로 다시 부동산시장 불안을 초래할 수 있다"면서 "반복적인 중과 유예에 따른 정책신뢰도 훼손, 무주택·1주택자 박탈감 야기 등 부작용도 우려된다"고 꼬집었다.

아울러 "모든 국민들의 관심이 큰 부동산시장의 절대안정을 정책 최우선순위에 두고 총력 경주해 나갈 것"이라면서 "경제주체 모두가 함께 힘모아 주실 것을 요청드린다"고 말했다.

