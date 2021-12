[아시아경제 장세희 기자]1일 오후 6시 40분께 경기 안양시 만안구의 한 도로 포장 공사 현장에서 A씨 등 근로자 3명이 중장비 기계인 바닥 다짐용 롤러에 깔려 숨졌다.

사고를 당한 A씨 등은 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌으나 사망했다.

경찰은 이들이 통신 관로를 매설한 뒤 아스콘 포장 작업을 하던 중 주행 중인 롤러에 깔린 것으로 보고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr