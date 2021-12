KTB證"중개형 ISA로 100만원 이상 거래하면 국내 주식 6주 증정"

100만원 이상 거래한 고객 선착순 1만명 대상

[아시아경제 이민우 기자] KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 6,000 전일대비 100 등락률 +1.69% 거래량 477,538 전일가 5,900 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 KTB證, 기업신용등급 '긍정적'으로 상향 조정KTB증권, 미국 뉴저지 'UBS타워' 투자KTB투자증권, 유진저축은행 인수대금 지급 완료···계열사 편입 close 이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 개설하고 거래하는 고객에게 선착순으로 국내 주식을 무료로 증정한다.

KTB투자증권은 향후 2개월 간 이 같은 중개형 ISA 가입 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

지점 및 비대면으로 ISA계좌를 개설하는 고객이 대상으로 중개형 ISA 계좌를 신규 개설한 고객 전원에게 주식 위탁수수료 평생 우대 혜택(0.00363%)을 제공한다. 특히 20대는 1년간 주식 위탁수수료가 무료다.

이와 함께 중개형 ISA에서 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)을 포함해 국내주식을 100만원 이상 거래하면 국내 주식을 추첨해 증정하는 '랜덤 주식 뽑기'도 진행한다. 100만원 이상 거래 후 모바일트레이딩시스템(MTS) '빙고스마트'에서 행사를 신청하면 선착순 1만명에게 최소 1주부터 최대 6주까지 무작위로 추첨해 주식을 증정한다.

행사와 관련된 자세한 내용은 KTB투자증권 홈페이지 및 고객만족센터로 문의하면 된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr