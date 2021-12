코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄

지난달 30일 공매도 거래액 1조951억원

공매도 재개 첫날(5월3일) 1조1160억원 이어 두번째

기관 공매도 1160억원 크게 늘어나



[아시아경제 지연진 기자] 코스피가 연중 최저점으로 떨어진 지난달 30일 하루 동안 1조원을 웃도는 공매도 거래가 이뤄진 것으로 나타났다. 올해 공매도가 재개된 이후 두 번째로 많은 규모다.

1일 한국거래소에 따르면 전날 유가증권시장에서 8184억원, 코스닥 시장에선 2767억원 등 총 1조951억원 상당의 공매도가 이뤄졌다. 코로나19로 인해 중단됐던 공매도가 부분 재개된 올해 5월3일 1조1094억원을 기록한 이후 최대 규모다. 특히 코스피에선 기관의 공매도 거래가 1160억원에 달했다. 공매도 재개 첫날인 지난 5월3일 기관의 공매도 거래가 625억원에 그친 것과 비교하면 2배 가까이 늘어난 수준이다.

코스피에선 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 486,500 전일대비 16,500 등락률 -3.28% 거래량 177,480 전일가 503,000 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "크래프톤, 글로벌 1위 프리미엄에 외형·수익성 모두 성장 전망"[클릭 e종목]"크래프톤, 스튜디오 인수로 성장 잠재력↑"외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close (651억원)이 가장 많은 공매도를 기록했고, 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 943,707 전일가 65,600 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래카카오 형제들에 끼인 '셀트리온' close (517억원)와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 1,000 등락률 +1.40% 거래량 6,434,828 전일가 71,300 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑ close (495억원), 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 4,500 등락률 -3.50% 거래량 361,462 전일가 128,500 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 일진머티리얼즈, 1조1500억 투자 유치…“동박 생산능력 20만t 확장”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[클릭 e종목]일진머티리얼즈, 꾸준한 실적 성장·증설 가속화 close (460억원), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 3,400 등락률 -5.00% 거래량 1,447,286 전일가 68,000 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 개인은 제약·진단키트 관련株 담는데…외국인·기관은 팔아치운다 close (339억원) 순이었다. 특히 공매도 거래비중이 10%가 넘는 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 943,707 전일가 65,600 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래카카오 형제들에 끼인 '셀트리온' close 와 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 4,500 등락률 -3.50% 거래량 361,462 전일가 128,500 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 일진머티리얼즈, 1조1500억 투자 유치…“동박 생산능력 20만t 확장”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[클릭 e종목]일진머티리얼즈, 꾸준한 실적 성장·증설 가속화 close 는 전날 각각 6.69%와 7.89%가 하락하며 공매도에 직격탄을 맞았다. 코스닥은 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,400 전일대비 1,200 등락률 -1.22% 거래량 1,050,005 전일가 98,600 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발[클릭 e종목]"카카오게임즈, '오딘' 글로벌 확장으로 이익 개선 기대"'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락 close 가 547억원으로 가장 많았고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 73,900 전일대비 1,800 등락률 -2.38% 거래량 217,862 전일가 75,700 2021.12.01 10:00 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑ close (259억원)과 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 208,900 전일대비 15,400 등락률 -6.87% 거래량 571,905 전일가 224,300 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑ close (246억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 82,500 전일대비 1,500 등락률 +1.85% 거래량 585,870 전일가 81,000 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…2860대 출발'오미크론' 공포에 파랗게 질린 코스피·코스닥…2% 넘게 폭락코스피·코스닥 오후에도 동반 하락세…증시 변동성↑ close (187억원) 등이 뒤를 이었다.

거래소는 이날 씨젠과 일진머티리얼즈, 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,200 전일대비 30 등락률 +0.37% 거래량 113,791 전일가 8,170 2021.12.01 10:27 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코미팜, 코로나19 경구투여 임상 신청"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close , 티씨케이 티씨케이 064760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 5,000 등락률 +3.46% 거래량 74,591 전일가 144,500 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 티씨케이, 3Q 매출액 12% 증가한 687억원[클릭 e종목] “티씨케이, 하반기 성장률 훼손 가능성”[클릭 e종목]티씨케이 "특허 소송 패소 오해, 위상에는 변함 없다" close 등 4개 종목을 공매도 과열종목으로 지정하고, 공매도 거래를 제한했다. 공매도 과열종목은 주가가 5~10% 하락하고 공매도 비중이 직전분기 지수 공매도 비중의 3배 이상, 공매도 거래대금이 6배 이상 증가하면 지정된다.

연말 증시도 공매도가 부담 요인으로 꼽힌다. 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 7,000 등락률 -3.21% 거래량 462,885 전일가 218,000 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정카카오페이 7%대 급등…시총 31조원 돌파“제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 최대! “ㅇㅇㅇ”주목 close 와 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 58,808 전일가 106,500 2021.12.01 10:28 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 최철곤 대표이사 신규 선임중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들현대두산인프라코어, 청소년 멘토링 프로그램 '드림스쿨' 10주년 성과보고회 close 등 신규 상장사들이 코스피200에 편입되면서 이달 10일부터 공매도가 가능해지는데다 공매도 선행지표로 여겨지는 대차잔고는 지난달 코스피가 3000선이 무너지면서 가파르게 늘어나 지난달 15일 80조원을 넘어섰다. 전날 기준 대차잔고는 75조원으로 감소했지만, 연초(43조원)대비 대폭 늘어난 수준이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr