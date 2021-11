[아시아경제 이민지 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 4,000 등락률 -3.35% 거래량 1,809,765 전일가 119,500 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 LG 스마트TV, 지상파 3사·CJ ENM 무료로 못 본다LG전자, 국내 최대 피크 저감용 ESS 구축LG 올레드 TV, 美·英서 '올해 최고 게이밍 TV'로 선정 close 는 권봉석 대표이사의 사임으로 배두용 단독 대표이사 체제로 변경됐다고 30일 공시했다.

