밀양시, 내년도 예산안 9411억원 의회 제출…역대 최대 규모

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시 2022년도 예산안을 올해보다 870억원(10.19%)이 증가한 역대 최대 규모인 9411억원(일반회계 8603억원, 특별회계 808억원)으로 편성해 시의회에 제출했다고 29일 밝혔다.

일반회계 세입은 지방세 수입 901억원(9.6%), 세외수입 217억원(4.2%), 지방교부세 4117억 원(43.8%), 조정교부금 278억원(3%), 국·도비 보조금 2863억 원(33%) 등이다.

시는 나노융합산업의 그린 생태계 기반 조성과 공격적인 기업 유치, 차별화된 농업정책으로 스마트 6차 농업 수도 완성, 위드 코로나 시대의 문화관광 생태계 구축, 시민 안전을 최우선 목표로 하는 도시 경쟁력 강화, 전 생애 주기별 교육?복지 정책, 시민 중심의 소통행정 등 6가지 내년 세출 핵심 비전을 설정했다.

이를 위해 분야별 세출예산을 사회복지 2225억원(25.9%), 농림해양수산 부문 1134억 원(13.2%), 국토 및 지역개발비 1108억 원(12.9%), 환경분야 749억원(16.9%), 문화관광 624억원(6.7%) 순으로 편성했다.

주요 사업으로는 스포츠파크 조성 97억원, 스마트그린 도시 72억원, 영남알프스 생태관광센터 64억원, 밀양 무형문화재전수교육관 64억원, 농어업인 수당 63억원, 농촌테마공원 42억원 등이다.

박일호 시장은 "내년도 예산 편성안은 코로나19로 침체한 지역경제와 일상을 회복하고, 시정 주요 사업이 예정대로 추진될 수 있도록 편성했다"라며 "편성 예산안이 의회에서 잘 반영되길 기대한다"고 말했다.

내년도 예산안은 지난 25일에 개회한 밀양시의회 제232회 정례회 기간 중 심의·의결을 거쳐 오는 12월 16일 마지막 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

