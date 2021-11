무협 컨소시엄, '잠실 MICE 복합공간 조성사업' 2단계 사업제안서 제출

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회 컨소시엄이 '잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업'의 2단계 사업제안서를 29일 제출했다고 밝혔다.

잠실 MICE 복합공간 조성사업은 잠실 종합운동장 일대 35만여㎡의 부지를 2029년까지 전시·컨벤션 시설(약 12만㎡), 야구장(3만5000여석), 스포츠 다목적 시설(1만1000여석)과 호텔(약 900실), 문화·상업시설, 업무시설 등 종합 MICE 공간으로 바꾸는 사업으로, 총 사업비는 2조원에 달할 전망이다.

무협 컨소시엄의 대표사인 무협은 2016년 잠실 마이스 개발사업을 서울시에 최초로 제안한 이래 검토와 시뮬레이션을 거치며 5년간 사업을 추진하고 있다.

무협 관계자는 "지난 30여년 간 국내 최고의 전시컨벤션 복합공간인 무역센터를 운영해 온 협회는 전시컨벤션 산업의 경제적 가치는 물론 도시의 글로벌화에 미치는 영향을 누구보다 잘 알고 있다"면서 "이번 잠실 MICE 복합공간 조성사업을 통해 대규모 국제 회의와 전시회, 컨벤션 등을 유치해 대한민국의 국격을 제고하고 전시컨벤션 산업의 발전을 통해 우리나라 서비스 산업과 무역을 한 단계 높은 차원으로 이끌겠다는 사명감을 가지고 이 사업을 준비해왔다"고 밝혔다.

컨소시엄 대표 시공사인 현대건설은 이 사업부지에 인접한 잠실 주경기장 리모델링 사업과 현대차그룹의 글로벌 비즈니스 센터(GBC) 시공까지 모두 맡고 있으며 이 외에 GS건설, 포스코건설, 대우건설, 롯데건설, SK에코플랜트 등 국내 대표 건설사들이 함께 참여하고 있다.

사업 추진의 핵심인 금융 부문에는 국내 제1의 금융그룹인 KB그룹을 중심으로 NH투자증권과 한국투자증권이 참여하고 있으며 운영 부문에는 CJ ENM, 인터파크, 드림어스컴퍼니, 조선호텔, 롯데호텔, 서한사, 신세계프라퍼티, 롯데쇼핑 등 글로벌 기업들이 파트너로 함께하고 있다.

무협 관계자는 "글로벌 복합시설은 건설 이후 운영부터가 핵심으로 무역협회 컨소시엄은 무역센터 운영 경험을 바탕으로 무역센터~현대차 GBC~잠실까지 이어지는 국제교류 복합지구 전체의 시너지 효과를 극대화할 적임자"라고 말했다. 무협은 이번 개발사업이 완료되면 잠실 일대에 외국인을 포함해 연간 11만 명 이상이 참여하는 전시컨벤션 행사가 개최되고, 연간 1조5000억 원을 웃도는 경제 효과가 발생할 것으로 분석했다.

