해수부 "귀어귀촌 정보 한눈에 확인하세요"

29일부터 '귀어귀촌 종합정보 플랫폼' 서비스 시작

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 오는 29일부터 '귀어귀촌 종합정보 플랫폼'을 통해 귀어귀촌 통합정보 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

그동안 귀어귀촌에 필요한 일자리 및 창업 정보, 주택·교육·생활여건과 같은 정보를 확인하려면 각 지역에 설치된 귀어귀촌지원센터, 귀어학교 등을 통해야만 해 정보취득이 쉽지 않고 불편함이 많았다. 이에 따라 해수부는 통합 정보지원시스템인 귀어귀촌 종합정보 플랫폼을 구축해 귀어귀촌지원센터(8개, 지역별·지자체별)와 귀어학교(7개) 등 귀어귀촌 관련 기관의 정보를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 했다.

또한 고용노동부, 수협중앙회, 한국해양교통안전공단 등 다양한 기관에서 별도로 운영하는 정보시스템을 연계했다. 그 결과 일자리 및 창업부터 어선거래, 정착에 필요한 정보 등 다양한 정보를 한 곳에서 확인할 수 있게 됐다.

귀어귀촌 희망자 중 신청자를 대상으로 알림 서비스도 제공한다. 귀어귀촌 희망자의 관심 분야를 분석해 각 기관에서 교육, 행사 등에 대한 정보와 귀어창업 및 주택구입자금, 청년어촌 정착지원 사업 등 귀어귀촌 정책지원 정보를 문자, 이메일 등으로 상시 제공한다.

해수부는 다음달 22일까지 귀어귀촌 종합정보 플랫폼의 활성화를 위한 알림 서비스 참여 이벤트도 실시한다. 자세한 내용은 귀어귀촌 종합정보 플랫폼에서 확인할 수 있다.

