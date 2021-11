'딸 부정 채용' 김성태 尹 선대위 사퇴 "청년 세대에 머리 숙여 사과"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 중앙선거대책위원회에서 직능총괄본부장으로 이름을 올렸던 김성태 전 의원이 스스로 물러나겠다는 뜻을 27일 밝혔다. 김 전 의원은 '딸 부정 채용' 혐의로 1심에서 무죄를 받았지만 2심에서 유죄를 받아 선대위 합류가 부적절하다는 비판을 받아왔다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "일신상의 문제로 당과 후보에 누를 끼치게 되는 것은 아닌지 깊은 고민 끝에 직능총괄본부장의 소임에서 물러나 선당후사의 자세로 우리 당의 승리를 위해 결연히 백의종군 하기로 했다"고 했다.

그는 "원내대표 시절 '드루킹 특검'을 받아내어 문재인 정권이 댓글 조작 정권이라는 사실을 만천하에 알리는 성과도 이뤄냈지만 개인적으로는 추악한 정치 보복으로 저와 온 가족은 참혹하고 고통스러운 시간을 보내야 했다"면서 "아직 법원의 최종 판결은 나지 않았지만 저의 부덕과 불찰로 인해 일어난 일로 국민들은 여전히 우려하고 계시고, 무엇보다 국민의 희망을 안고 가는 윤석열 후보의 큰 뜻마저 저로 인해 오해를 받는 일은 없어야 하기에 더는 머뭇거릴 수 없다"며 이번 사퇴 이유를 설명했다.

또 "감사하게도 후보께서 어제 저에 대한 신임을 확인해주신 바 있지만, 제 문제가 대선 가도에 조금이라도 누가 되어서는 안된다는 충정으로 이같은 결심에 이르게 되었다는 점을 깊이 혜량하여 주시길 바란다"며 "저는 지금 물러나지만, 그로 인해 우리당이 승리에 한발짝 더 다가설 수 있다면 저는 그것으로 기쁘게 생각한다"고도 했다.

청년들에게도 사과한다고 밝혔다. 그는 "무엇보다 저로 인하여 상처 받으셨을 2030 우리 청년 세대에 머리 숙여 깊이 사과드린다"며 "국민이 부여한 대선승리와 정권교체의 과제를 윤석열 후보와 우리당이 충실히 완수해갈 수 있도록 승리하는 대선, 반드시 이기는 대선, 반드시 만들어 가겠다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr