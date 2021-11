축구장 25개 면적 공원 옆…'포레나 천안노태' 12월 분양

한화건설은 오는 12월 충남 천안시 서북구 성성동 440-11일원, 백석동 76-50일원에서 아파트 '한화 포레나 천안노태'를 분양한다고 26일 밝혔다.

단지는 지하 4층~지상 28층, 15개 동, 전용면적 84~114㎡, 총 1608가구 규모로 지어진다. 타입별로 살펴보면 △84㎡A 527가구 △84㎡B 339가구 △84㎡C 136가구 △84㎡D 340가구 △114㎡A 119가구, △114㎡B 123가구, △114㎡C 24가구다. 전체 물량이 지역 내 희소성이 높은 중대형으로 구성됐다.

천안 지역 내 중대형아파트는 대부분 노후 단지인 상황에서 새 아파트로 갈아타기 위한 수요자는 물론 면적을 넓혀가길 희망하는 예비 청약자들의 높은 관심이 예상된다.

단지는 천안시가 민간공원으로 조성을 추진 중인 노태근린공원과 바로 인접한다. 노태근린공원은 오는 2023년까지개발될 예정이며 총 17만 8041㎡ 규모로 축구장(국제규격 7140㎡) 약 25개 면적의 공원시설이 조성될 계획이다.

또한 단지는 수도권 전철 1호선 두정역이 인근에 위치해 있으며 차량 이용시 경부고속도로 천안IC, 삼성대로, 번영로 등을 통해 천안 및 수도권, 광역으로 이동할 수 있다. 삼성SDI, 천안 제2·3일반산업단지, 천안유통단지, 백석산업단지 등 다양한 산업단지로 출퇴근도 용이하다.

오성초, 오성중, 환서중, 두정고 등이 도보 통학권에 있으며 불당동 명문학원가도 가깝다.

가구 대부분이 4Bay판상형 설계로 채광과 통풍을 극대화했으며, 주방 펜트리와 대형 드레스룸을 적용해 넉넉하고 쾌적한 공간을 마련할 계획이다.

견본주택은 오는 12월 중 천안시 서북구 두정동에서 오픈할 예정이며, 입주는 2024년 하반기예정이다.

한화건설 이중석 분양소장은 "한화 포레나 천안노태는 자연의 쾌적함은 물론도 심의 편리함까지 모두 누릴 수 있는 단지로 지역 주민들의 관심이 높다"며 "포레나 천안두정, 포레나 천안신부 등 최근 천안에서 공급했던 단지들의 높은 인기를 바탕으로 포레나 브랜드의 프리미엄 가치를 이어가겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr