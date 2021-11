코스피, 기관 매도에 소폭 하락세...코스닥은 상승

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 기관의 매도세에 장초반 소폭 하락세를 보이고 있다.

26일 코스피는 오전 9시19분 기준 전 거래일 대비 6.11포인트(-0.21%) 내린 2974.16를 가리키고 있다. 이날 지수는 전일보다 7.23포인트 하락한 2973.04에 거래를 시작했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 692억원, 405억원 순매수하며 동반 사자에 나서고 있다. 반면 기관은 1127억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 800 등락률 -1.09% 거래량 3,662,098 전일가 73,700 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 비스포크 가전 '인간공학디자인상' 수상[클릭 e종목]삼성전자, 반도체 메타버스 핵심 인프라 '10만원 유지''제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청' close (-0.27%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 6,000 등락률 -1.51% 거래량 120,310 전일가 397,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (-1.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 1,500 등락률 -1.17% 거래량 453,802 전일가 128,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'카카오, 류영준 신임 공동대표 내정기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (-0.39%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 3,000 등락률 -1.43% 거래량 196,531 전일가 210,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 현대차 아이오닉5, 자동차 왕국 독일서 '2022 올해의 차' 선정'제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (-0.71%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,100 전일대비 1,300 등락률 -1.58% 거래량 445,422 전일가 82,400 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려[서울모빌리티쇼]기아, 신형 니로 세계 최초 공개 close (-0.73%) 등이 하락했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,000 등락률 -1.70% 거래량 1,167,048 전일가 117,500 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (0.43%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 861,000 전일대비 14,000 등락률 +1.65% 거래량 14,024 전일가 847,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'싸토리우스 인천 송도 공장 설립 속도 낸다기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (0.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 4,000 등락률 +0.56% 거래량 59,419 전일가 715,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (0.28%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 2.60포인트 (0.26%) 상승한 1018.26을 나타냈다. 코스닥은 전 거래일보다 2.24포인트 오른 1017.90에 거래를 시작했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 484억원, 33억원 순매도 중이다. 개인은 563억원 순매수했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 대다수가 상승했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 600 등락률 +0.71% 거래량 159,879 전일가 84,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (1.31%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 545,000 전일대비 9,000 등락률 +1.68% 거래량 39,904 전일가 536,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (1.25%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 2,800 등락률 +2.16% 거래량 182,114 전일가 129,400 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (0.31%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 240,100 전일대비 5,800 등락률 +2.48% 거래량 149,892 전일가 234,300 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (2.13%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 102,900 전일대비 1,800 등락률 +1.78% 거래량 557,544 전일가 101,100 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려“제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목 close (0.40%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,000 전일대비 3,300 등락률 +1.77% 거래량 665,977 전일가 186,700 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려“제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다 확진자 증가! “ㅇㅇㅇ”주목 close (2.41%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,100 전일대비 1,800 등락률 +1.47% 거래량 59,844 전일가 122,300 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (2.13%) 등이 올랐다. 반면 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 10,100 등락률 -2.45% 거래량 3,892 전일가 413,000 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (-2.06%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,000 전일대비 650 등락률 -1.68% 거래량 152,616 전일가 38,650 2021.11.26 09:58 장중(20분지연) 관련기사 '제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시 close (-1.42%) 등은 떨어졌다.

박윤철 하이투자증권 연구원은 "유럽내 코로나19 확산세에도 증시가 상승한 점으 긍정적"이라며 "최근 증시 하락에 대한 반발 매수가 기대되지만 상승 폭은 제한적일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr