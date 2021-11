폐페트병 재활용해 만든 의류 품질 대체로 ‘양호’

한국소비자원, 의류 5개 제품 시험 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 버려진 페트병을 재활용해 만든 의류 제품들이 대체로 품질이 양호하고 안전성에도 문제가 없는 것으로 확인됐다.

24일 한국소비자원은 시중에 유통 중인 스포츠 브랜드의 재활용 폴리에스터 의류 5개 제품을 대상으로 내구성과 안정성 등을 시험한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 시험 대상 제품은 나이키 리펠 마일러, 데상트 남녀공용 친환경 스트레치 우븐 바람막이, 리복 CL TS 골프 자켓, 아디다스 티로21 윈드브레이커, 푸마 퍼스트 마일 우븐 트레이닝 재킷 등 5개다.

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 유해 물질 함유 여부를 확인한 결과 모든 제품이 안전성에 문제가 없었다. 표시사항도 관련 기준에 적합했다. 햇빛이나 땀 등에 의해 색상이 변하지 않는 정도와 세탁 후 형태가 변형되지 않는 정도를 시험한 결과에서도 모두 권장 기준을 충족했다.

끊어지지 않고 튼튼한 정도인 인장 강도도 모든 제품이 양호했다. 다만, 찢어지지 않고 견디는 정도인 인열강도에서는 데상트 제품이 기준에 미흡했다. 소비자원은 데상트에서 인열강도 문제로 소비자가 서비스를 접수할 경우 소비자원 시험 내용을 적극 고려해 불량 여부를 판단하겠다고 알려왔다고 밝혔다.

소비자원은 자원순환 확대를 위해 재활용 원료 의류를 환경표지 인증 의류 대상에 포함하도록 관계기관에 요청하고, 제조업체에도 소비자들의 합리적 선택을 위해 재활용 원료 사용 비율을 표시하도록 권고했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr