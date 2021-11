비덴트, 300억원 전환우선주 발행…인바이오젠에 배정

[아시아경제 이선애 기자] 비덴트는 타법인증권 취득자금 등 약 300억원을 조달하고자 제3자배정으로 전환우선주 발행을 결정했다고 23일 공시했다.

주당 1만9530원에 신주 153만6099주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 인바이오젠(최대주주)이다.

