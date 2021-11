광주 북부소방서, 겨울철 화재취약대상 현장지도 방문

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 23일부터 이틀간 관내 신축 공사장과 요양병원, 전통시장을 방문해 겨울철 화재예방 현장 지도방문을 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 현장지도방문은 화재 위험성이 높은 겨울철을 맞아 화재 예방 분위기를 조성하고 관계인의 자율안전의식 강화를 통해 유사시 신속하고 즉각적인 대응체계를 구축하고자 마련됐다.

주요 내용은 ▲공사장 안전관리책임자 화재 예방 컨설팅 ▲용접ㆍ용단작업 시 화재감시자 배치 당부 ▲소방시설 설치ㆍ유지관리 지도 ▲관계인 자체 화재 예방 및 소방안전관리 철저 ▲위험물ㆍ주변 위험요소 사전 파악 및 제거 ▲주요 화재 사례 전파 등 화재 예방에 관한 사항 당부 등이다.

김희철 북부소방서장은 "화재 발생의 주요 원인은 부주의이며, 특히 겨울철은 난방기구 사용 등으로 화재 발생 위험이 높아짐에 따라 화재예방을 위해 평상시 관계인의 세심한 관심과 주의가 필요하다"고 전했다.

