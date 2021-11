김영록 전남지사 "사죄 없이 숨진 전두환, 분노·유감 표한다"

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사는 23일 전두환 사망과 관련해 “5·18과 역사에 대한 사죄 없이 숨진 전두환에 대해 광주·전남 지역민과 함께 깊은 분노와 유감을 표한다”고 밝혔다.

김 지사는 ‘죽음이 진실을 덮을 수는 없습니다’라는 제목의 발표문을 통해 “전두환은 5·18 유혈 진압의 주범으로서 발포 명령권자 등 진실 규명에 대한 절절한 외침을 끝내 외면했다”며 “결코 용서받을 수 없는 범죄행위에 대한 진정성 있는 반성과 사과 또한 거부했다”고 평가했다.

이어 “자신의 과오를 인정하기는커녕 오히려 5·18의 가치를 폄훼하고 왜곡해온 그에게 어떤 애도도 적절치 않다”고 강조했다.

또 “전두환은 갔어도 5·18의 아픔과 상처는 여전하다”며 “이를 온전히 치유하기 위해서는 그날의 진실이 반드시 밝혀져야 하고, 이는 시대적 소명”이라고 말했다.

그러면서 “전남도는 학살 주범들에게 반드시 책임을 물어 역사의 정의를 바로 세우는 데 앞장서겠다”며 “미완으로 남아있는 오월 그날의 진실을 밝혀내기 위해 끝까지 매진하겠다”고 덧붙였다.

