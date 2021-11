'나눔리더' 가입

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임미란 광주광역시의회 의원이 광주사회복지공동모금회(광주 사랑의열매)에 100만원 성금을 기탁하면서 ‘광주 제10호 나눔리더’에 가입했다.

임 의원은 광주광역시의회 의원으로서 광주 지역사회 복지발전을 위해 공헌해왔으며 나눔문화를 활성화를 위해 솔선수범해 나눔리더 가입을 결정한 것으로 알려졌다.

이성도 사무처장은 “임미란 의원님의 이번 결정이 광주시민들에게 귀감이 돼 돌봄이웃을 위한 따뜻한 손길이 확대될 것으로 기대한다”며 임미란 의원의 가입 결정에 감사를 표했다.

한편 나눔리더는 100만원 이상 기부하는 개인 기부자가 가입할 수 있으며 광주에는 임미란 의원을 포함하여 10명의 나눔리더가 나눔문화를 선두하고 있다.

