틱톡 모회사 바이트댄스, 동남아 공략 박차

[아시아경제 조현의 기자] 동영상 서비스 플랫폼 틱톡의 모회사 바이트댄스가 동남아시아 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 바이트댄스는 동남아시아 전자상거래 시장 공략을 목적으로 틱톡에 판매자 전용 앱을 개설했다.

틱톡의 싱가포르 본부에서 개발한 이 앱은 전자상거래를 통해 물품을 거래하는 판매자들이 틱톡의 온라인 매장을 손쉽게 관리할 수 있도록 한다. 판매자는 휴대폰을 통해 판매자 등록, 상품 관리, 주문 관리, 반품 및 환불 관리, 프로모션 관리, 고객 서비스, 데이터 분석, 캠페인 등록 등 전자상거래와 관련한 모든 업무를 손쉽게 처리할 수 있다.

중국의 거대 기술기업 바이트댄스는 지난주 창업자 장이밍의 싱가포르 방문에 앞서 이 앱을 선보였다. 바이트댄스는 최근 싱가포르를 동남아 시장 공략의 거점으로 삼기 위해 이 지역의 업무 역량을 강화하고 있다.

지난 10월에는 싱가포르를 '웰니스 허브' 서비스의 거점으로 삼겠다는 계획을 발표한 바 있다. 웰니스는 웰빙(well-being)과 피트니스(fitness)를 결합한 말로, 행복하고 건강한 삶을 의미한다.

한편 미국은 안보상의 이유로 틱톡을 강하게 견제하고 있다. 미국 상무부는 도널드 트럼프 행정부 시절 틱톡에 대해 사용 금지 명령을 내렸다가 지난 6월 제재를 해제했다.

제재 해제 결정은 조 바이든 미국 대통령이 틱톡과 위챗의 미국 내 사용을 금지한 도널드 트럼프 전 대통령의 행정명령을 폐기한 데 따른 후속 조치다.

바이든 대통령은 또 트럼프 전 대통령이 퇴임 직전인 지난 1월 알리페이와 위챗페이 등 중국 기업이 만든 8개의 다른 통신·금융 기술 애플리케이션(앱)을 대상으로 내린 거래 금지 행정명령도 철회했다.

대신 바이든 대통령은 중국과 연계된 소프트웨어 앱이 미국의 국가 안보에 미치는 영향을 모니터링할 것을 상무부에 지시했다.

