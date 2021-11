포스코인터, 美 리비안으로부터 1450억원 규모 전기차 부품 수주

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 23일 국내 자동차부품 중견기업인 이래AMS와 함께 미국 리비안으로부터 1450억원 규모의 전기차 부품인 하프샤프트를 수주했다고 밝혔다.

하프샤프트는 배터리전기차(BEV) 차량에서 구동축 역할을 하는 핵심 부품이다. 구동축은 구동모터의 구동력을 감속기를 거쳐 양쪽 타이어에 전달해주는 기능을 한다.

미국 신생 전기차 스타트업은 최근 가파르게 성장하고 있으며 테슬라의 대항마로 꼽히는 업체다. 이번 수주를 통해 전기차 공급망 시장에서 주도적인 역할을 할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

포스코인터내셔널은 지난해 8월 리비안과 최초 계약한 2만대 분량 포함, 총 약 36만대 차량분의 하프샤프트를 세부 조정과 테스트 등을 거쳐 내년 중 공급을 시작할 계획이다.

포스코인터내셔널과 함께 리비안 수주를 따낸 이래AMS는 차량의 구동, 제동, 조향 등 부품을 전문적으로 생산하는 부품사다. 국내 완성차사 뿐만 아니라 미국, 독일, 프랑스 등 세계 유수 자동차 회사에 부품을 공급하고 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 "이번 공급을 계기로 향후 전기차 부품 사업 확대에 있어 유리한 고지를 선점했다고 볼 수 있고, 현지화나 투자 등의 절차로 이어나갈 수 있는 기반이 마련됐다는데 의미가 있다"며 "이번 수주 외에도 리비안의 신규 프로그램 수주를 하기 위해 적극 추진중이고, 추가 부품 수주 가능성에 대해서도 매우 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr