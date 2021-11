유근기 곡성군수, 시정연설 통해 내년 군정방향 제시

군민 행복지수 1위 곡성’, 100년 대계를 잇는 간절함 담아



100년 대계를 향한 지속 가능한 곡성



[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군 유근기 군수가 11월 23일 곡성군의회 제2차 정례회 시정연설을 통해 2021년도 군정 성과와 내년도 군정운영 방향을 제시했다.

유 군수는 대표적인 성과로 △청소년 진로체험플랫폼 <꿈키움마루> 개관, △농촌형 복지전달 모델 <다림돌지원센터> 구축, △지역대표 농산물 브랜드 가치 확대와 새로운 판로 개척, △대표 먹거리 <흑돼지 와사비 정식> 개발 △공영주차장 조성, △전국 지자체 최초 가을 어린이대축제 개최 등을 꼽았다.

이러한 성과를 바탕으로 유 군수는 2022년에는 군민과 약속한 정책의 완성도는 높이고 지역특화 거점을 강화해 100년 대계를 향한 지속 가능한 곡성, 더불어 성장하는 행복공동체를 실현하겠다고 밝혔다.

이를 위해 첫째, 권역별 지역성장을 견인할 특화전략을 강화한다.

곡성읍권은 사람이 모이고 머무는 체류형 공간과 행정, 문화, 관광, 주거 등이 결합된 복합중심 거점으로 만들어갈 계획이다.

옥과권은 미래전략산업 육성을 통한 일자리 확대와 경제성장 거점으로 이끈다는 구상이다.

석곡권은 자연과 감성을 아우르는 생태관광거점으로 도심기능을 강화할 예정이다.

둘째, 곡성형 행복학습공동체를 확대 및 확산할 계획이다.

미래교육재단을 중심으로 꿈놀자학교, 꿈키움마루, 평생교육으로 이어지는 학습생태계를 완성하겠다는 것이다. 곡성형 진로진학 시스템 구축, 자연 속 창의교육, 마을교육공동체도 강화한다.

셋째, 농업의 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 미래전략농업을 육성한다.

전국1위 규모를 자랑하는 곡성토란과 곡성명품멜론은 6차 선업과 연계해 고소득 작목으로 키운다는 전략이다.

아울러 체리와 블루베리를 또 다른 군 대표 농산물로 육성해 나갈 계획이다.

이와 함께 벼, 딸기 등 신품종 육종을 통해 미래 과학영농에도 대비한다.

넷째, 안심·맞춤·돌봄 통합 복지체계를 강화해 소외 없는 복지를 실현하겠다는 계획이다.

장애인 교육재활체육시설인 <반다비 체육센터> 건립과 11개 읍면 장애인 편의시설 설치, AI-IoT기반 어르신 비대면 건강관리사업, 역학조사관 양성 등 공공복지서비스가 강화된다.

다섯째, 관광문화자원의 거점화로 새로운 관광 부흥을 이끈다.

대표 관광지 섬진강기차마을에 있는 장미공원은 전국 최고수준으로 확장한다. 섬진강동화정원은 꽃단지와 쉼터조성를 조성해 볼거리가 제공한다.

섬진강과 보성강을 따라 생태문화관광 거점사업을 추진해 머무를 수 있는 여행지 조성에도 발벗고 나선다.

이와 함께 곡성역사문화관 조성사업, 평화순례길 조성, 입면 죽곡 옛 장터 문화공간 복원, 태안사 적인선사탑 국보승격 등 문화유산의 체계적인 보존에도 앞장선다.

여섯째, 환경자원의 체계적인 발굴을 통해 지역의 미래가치를 높인다는 계획이다.

국가지정습지인 침실습지와 동악산 생태축을 체계적으로 복원하고, 기후변화 대응계획도 수립한다. 선도 산림경영단지 조성과 군유림 확대사업도 추진된다.

이와 함께 인구감소지역으로 지정됨에 따라 인구활력계획을 수립하고, 곡성 로컬 job센터를 운영하는 등 인구 소멸 위기에 더욱 강력하게 대응한다.

이를 위해 청년이 살고 싶어할만한 새로운 시책사업을 게속해서 발굴하고 추진한다는 방침이다.

유 군수는 “그동안 교육, 청년, 문화, 축제, 관광 등에서 새로운 흐름을 만들어냈고 이는 우리 곡성만의 차별화된 자산이 됐다.

전 공직자와 함께 군민이 행복한 곡성을 향해 더 높이 도약하는 2022년을 만들어 가겠다.”라고 밝혔다.

한편 곡성군은 금년보다 120억 원이 늘어난 4.576억 원을 2022년도 본예산으로 의회에 제출했다. 앞으로 재정건전성을 바탕으로 선택과 집중의 전략적인 정책을 추진해 나갈 계획이다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr