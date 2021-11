5·18 단체 "전두환 죽음이 진실을 묻을 수 없다"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 오월단체가 전두환 사망에 대해 공식입장을 내고 국가장과 국립묘지 안장 반대의 입장을 강하게 내비쳤다.

5·18기념재단과 오월단체(유족회·부상자회·구속부상자회)는 이날 광주광역시 서구 5·18기념재단 오월저장소에서 긴급 공동 기자회견을 열고 "국가전복과 5·18 학살 주범, 민간인 대학살 책임자 전두환이 사과없이 사망했다"며 "오월 학살 주범들에게 반드시 책임을 묻고, 만고의 대역죄인 전두환의 범죄 행위를 명명백백 밝혀 역사 정의를 바로 세워나갈 것이다"고 밝혔다.

단체들은 "계속된 거짓말과 왜곡으로 국민과 대한민국 사법부를 기망한 전두환은 반성과 사죄는 커녕 자신의 회고록으로 5.18영령들을 모독하고 폄훼하면서 역겨운 삶을 살았다"고 평했다.

이어 "학살자 전두환은 그동안 자신이 5·18과 무관하다며 구차한 변명과 책임회피로 일관해 왔다"며 "지연된 재판으로 결국 생전에 역사적 심판을 받지 못하고 죄인으로 죽었다"고 덧붙였다.

또 "그동안 시민 대학살자 전두환의 고백과 참회, 사법부의 엄벌을 강력히 촉구해왔다. 재판이 대한민국 헌정사를 유린하고 무고한 시민을 학살한 책임자에게 엄중한 법적 책임을 묻는 '역사적 심판'이 되길 기대해왔지만 그의 죽음으로 이마저도 기대할 수 없게 됐다"고 말했다.

이어 단체들은 전두환 사망과 관련 없이 5·18을 둘러싼 발포 책임, 희생자 암매장 등 주요 의혹에 대한 진상 규명에 힘쓰겠다고 밝혔다.

