세방(주) 광양지사, 사랑나눔복지재단에 백미 전달

어려운 이웃에게 도움 되길… 백미20kg 55포대 전달

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 세방(주) 전남 광양지사(지사장 허인철)는 지난 2021년 11월 23일(화) 10:00 골약동사무소에서 연말을 맞이하여 지역의 어려운 이웃에게 도움이 되고자 백미(20kg) 55포대 330만원 상당을 (재)광양시사랑나눔복지재단(이사장 김재경)에 전달했다고 밝혔다.

이날 전달된 물품은 골약동사무소에 지정 기탁돼 저소득·취약계층 대상자 추천을 통해 백미를 전달할 예정이다.

전달식에 참여한 세방(주) 광양지사 서병주 팀장은 ”이제 곧 연말인데, 코로나19 장기화로 모두가 힘들고 어려운 시기에 당사 임직원들이 조금마한 힘을 보태 다같이 이겨내보자는 생각에 기탁하게 되었다.“며 ”기탁된 백미가 어려움을 겪고 있는 이웃에게 잘 전달되어 세방(주) 임직원들의 온정을 느끼고, 백미를 통해 따뜻한 연말연시를 보내길 기대한다.“고 말했다.

(재)광양시사랑나눔복지재단 김점현 사무처장은 “코로나19 상황이 지속되며 가장 필요한 백미를 지원해 주신 세방(주) 광양지사와 후원해 주신 후원자분들에게 진심으로 감사드린다.”며 “세방(주) 광양지사의 다양한 복지증진 사업은 코로나19 상황 속에서 어려움을 겪고 있는 시민들에게 큰 위로가 될 것이다.”고 말했다.

한편, 세방(주)는 자발적인 모금활동인 ‘세방 벼룩시장’을 2004년부터 약 16년간 매년 시행하고 있다. 이를 통해 지난해까지 총 23억 원을 모금했다.

모금액으로 어려운 이웃과 지역아동센터 등에 후원을 이어가고 있다. 또한, 세방그룹 창업주 이의순 명예회장이 2007년 설립한 사회복지법인 세방이의순 재단은 저소득층 아동 장학금, 독거노인 생필품 지원, 사랑의 연탄 배달, 긴급 의료 지원 등 다양한 지원 사업을 진행하고 있다.

