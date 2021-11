美출장 이재용, 구글 경영진과 ICT·SW 협력 논의

순다르 피차이 CEO 등 만남

[아시아경제 김흥순 기자] 미국 출장 중인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 16,667,156 전일가 74,900 2021.11.23 13:44 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체'하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close 부회장이 22일(현지시각) 구글 본사를 방문해 순다르 피차이 최고경영자(CEO) 등 경영진을 만났다. 이 자리에서 시스템반도체와 가상현실(VR)·증강현실(AR), 자율주행, 플랫폼 혁명 등 차세대 ICT·소프트웨어(SW) 혁신 분야의 공조 방안에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 구글은 자체 설계한 애플리케이션 프로세서(AP)를 올해 연말 생산 예정인 스마트폰 '픽셀 시리즈 6'에 탑재하기로 하고 삼성전자에 칩 생산을 맡길 것이라는 전망이 나온다. 이 부회장의 이번 방문을 계기로 두 회사의 협업 관계가 한층 공고해질 전망이다.

앞서 삼성전자는 '시스템반도체 비전 2030'을 선언하며 메모리반도체에 이어 시스템반도체 분야에서도 글로벌 리더십을 확보한다는 목표를 제시했다. 이에 따라 이른바 '안드로이드 동맹'으로 불리는 구글이 우군 역할을 할 것이라는 관측도 제기된다.

이 부회장은 이번 미국 방문에서 마이크로소프트(MS)와 아마존도 잇따라 방문해 AI와 클라우드 컴퓨팅, 모바일 혁명 등 4차 산업혁명의 핵심 분야와 관련된 전략을 공유하고 공조 방안을 논의했다.

