[아시아경제 이지은 기자] 박지원 국가정보원장은 23일 요소수 사태와 관련, 국정원의 현지 정보관이 보고했지만 "단편 첩보로 간과한 면이 있었다"고 사과했다.

박 원장은 이날 정보위 전체회의에 출석, 이같이 말했다고 더불어민주당 간사인 김병기 의원이 브리핑에서 밝혔다.

박 원장은 "국정원이 단편 첩보로 인식해 심각성을 간과하는 바람에 요소수 문제에 선제적 대응을 못 했다"고 말했다.

이에 복수의 정보위원들은 "신(新)안보 분야 정보 수집권이 없는데 사과할 문제는 아닌 것 같다"고 언급했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr