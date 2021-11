한탄강 지역 지질체험·자연경관 즐길 수 있는 경기 북부 관광 명소

[아시아경제 라영철 기자] 경기 연천군은 "접경지역 지원 특별법에 따라 추진한 한탄강 주상절리 길 3.8㎞(고능리 세월교~남계리 도감포) 구간 조성 공사를 완료했다"고 23일 밝혔다.

철원~포천~연천을 잇는 한탄강 주상절리 길은 한탄강 지역의 다양한 지질체험과 수려한 자연경관을 즐길 수 있는 경기북부 관광명소로 꼽힌다. 연천군 한탄강 주상절리 길 전체 구간 25.1㎞다.

연천군은 한탄강 주상절리 길 '땅의 미소 캠핑장'~'배게 용암' 미개설 구간 5.5㎞를 연결하기 위해 오는 2023년 조성 완료를 목표로 사업을 추진하고 있다.

