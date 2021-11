CJ제일제당, 자회사 CJ웰케어 지분 100% 취득 결정

[아시아경제 이선애 기자] CJ제일제당은 자회사 CJ웰케어 주식 100만주(100%)를 취득하기로 결정했다고 23일 공시했다.

취득금액은 607억8212만원으로 이는 자기자본대비 0.6%에 해당하는 규모이다.취득예정일자는 2022년 1월1일이다.

회사측은 “현금 침 현물출자에 의한 건강사업법인 신설을 위한 것”이라고 밝혔다

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr