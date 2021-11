대우건설 '대한민국 소통어워즈 2관왕'

대우건설은 지난 17일 서울 을지로 페럼타워에서 개최된 제14회 대한민국 소통어워즈에서 공감콘텐츠 종합대상과 함께 건설·아파트 브랜드부문 인터넷 소통대상도 수상해 2관왕에 올랐다고 23일 밝혔다.

올해로 14회째를 맞는 대한민국 소통 어워즈는 한국인터넷소통협회와 ㈜서울미디어그룹이 주관하고, 과학기술정보통신부, 국회 과학기술정보방송통신위원회가 후원하는 행사로 디지털 효과 측정, 고객 평가 및 모니터링, FGI 및 전문가 검증을 걸쳐 고객과의 소통에 탁월한 성과를 기록한 기업 및 정부기관을 선정, 시상한다.

대우건설은 2010년 제3회 시상식에서 인터넷 소통대상을 최초 수상했으며, 2012년 이래 10년 연속 건설·아파트 부문 인터넷 소통대상을 수상했다.

대우건설 관계자는 "올해에는 건설업계에서 최초로 전 부문에 걸친 후보들과 경합해 공감콘텐츠 최고상인 종합대상을 수상했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

