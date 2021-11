[특징주] 케이카, 플랫폼 강화 부각 '상승'

[아시아경제 황준호 기자] 23일 증시에서 케이카 케이카 381970 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 5,300 등락률 +20.78% 거래량 2,259,358 전일가 25,500 2021.11.23 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"케이카, 중고차 시장 최대 수혜주"케이카, 3분기 영업익 184억원.. 전년比 36.1%↑따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나 close 가 급등하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr