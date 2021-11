기보, 경기과학기술대와 창업생태계 조성 '맞손'

창업생태계 조성 위한 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 지역의 창업활성화와 유망창업기업의 성장을 지원하기 위해 경기과학기술대학교 산학협력단(경기과기대)과 업무제휴 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 우수한 기술과 아이디어를 보유한 지역 기업들의 도전적 창업을 활성화하고 기술 사업화를 촉진하기 위한 종합지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 경기과기대는 대학 내 우수 창업기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천 기업에 보증, 투자 등의 금융지원과 컨설팅, 기술이전, 기업공개(IPO) 지원 등 비금융지원을 제공한다. 또한 양 기관은 전문적인 역량을 바탕으로 기술평가, 기술자문 등 다양한 분야에 대한 협력체계도 구축하기로 했다.

창업기업 맞춤형 프로그램을 통해 성공창업을 지원하고 있는 기보와 신성장 분야의 인재육성을 추진하고 있는 경기과기대의 전략적 사업연계는 지역에서 출발한 창업기업이 기술경쟁력을 확보해 성장하는 데 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

박주선 기보 인천지역본부장은 "대학은 인적·물적 혁신역량을 보유해 미래 신산업의 최적지로서 캠퍼스가 혁신적인 창업공간으로 변화될 필요성이 있다"면서 "지역에서 시작한 창업기업이 성장·도약하기 위해서 필요한 지속성장역량을 강화할 수 있도록 앞으로도 적극 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr