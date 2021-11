에넥스 '패브릭' 가구로 따뜻한 겨울나기

꼼마 모듈 패브릭소파, 르메종 이지클린 패브릭침대, 쉘 패브릭 암체어 주목

[아시아경제 김종화 기자] 코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어난 데다 날씨가 추워지면서 겨울철 홈인테리어에 대한 관심이 높아지고 있다. 이런 가운데 ㈜에넥스가 출시한 계절감을 잘 살린 패브릭 소재의 제품이 눈길을 끈다.

'ES 꼼마 모듈 패브릭 소파'는 부드러운 곡선과 패브릭 소재의 조화가 돋보이는 제품이다. 디테일하고 정교한 마감처리로 편안함은 물론, 고급스러움을 더한다. 색상은 모던 그레이, 아이보리 2종으로 따뜻하면서 감각적인 분위기를 연출한다. 모듈형 제품으로 사용자의 취향에 따라 소파를 자유롭게 배치할 수 있으며, 스툴을 추가해 개성 있는 공간을 연출할 수 있다.

'EB 르메종 이지클린 패브릭 침대'는 높은 헤드보드 디자인과 함께 전면이 부드러운 패브릭 소재를 적용해 아늑하고 포근한 침실을 완성한다. 색상은 오트밀, 다크 그레이 2종으로 겨울의 계절감을 담아내면서 세련된 분위기를 연출한다. 여기에 기능성 패브릭으로 향균처리, 오염방지, 통기성 등으로 편의성을 높여 쾌적한 숙면을 제공한다.

'EC 쉘 패브릭 암체어'는 인체공학적 프레임과 더불어 패브릭 소재로 마감 처리해 착석감이 우수한 데다 따뜻하고 안락한 느낌을 준다. 색상은 베이지, 차콜 2종으로 깔끔하면서도 모던한 분위기를 자아낸다. 생활 방수와 통기성이 뛰어난 타공형 메쉬 시스템을 적용해 쾌적함을 더한다.

에넥스 관계자는 "최근 계절감을 살리면서 실용성을 높인 패브릭 소재의 제품이 주목받고 있다"면서 "감각적인 디자인으로 나만의 공간을 연출할 수 있는 에넥스 가구와 함께 겨울 인테리어를 완성하시길 바란다"고 말했다.

한편 에넥스는 '에넥스 페스타', '소파&리빙룸 할인전', '키친팔레트 출시 3주년 기념 이벤트' 등 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 자세한 사항은 에넥스 홈페이지나 전국 해당 대리점 및 직매장을 통해 확인할 수 있다.

