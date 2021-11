안전보건공단·무역보험공사, 기업 경영지원 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 안전보건공단과 무역보험회사가 수출보험료 부담을 줄이기 위해 업무협약을 체결했다.

‘안전 경영활동 우수 기업 수출지원 및 안전보건 수준 향상을 위한 업무협약(MOU)’으로 안전 경영 우수 중소, 중견기업은 해외 수출 시 수출보험료 부담을 줄일 수 있게 됐다.

공단에서 인정하는 안전 경영활동 우수 중소·중견기업은 수출할 때 무역보험 공사의 수출보험 한도를 1.5배 우대받으며 수출보험·보증료 또한 20% 할인받게 된다.

대상 기업은 안전보건 공생 협력프로그램 참여기업, 위험성 평가 인정기업, 안전보건경영시스템 인증기업 등 연간 2~3000여개 사업장이 혜택을 받을 것으로 추정된다.

공단은 수출 관련 회계, 법률 등 정보가 부족한 기업의 경우 종합 컨설팅도 지원할 계획이다.

박두용 안전보건공단 이사장은 “공공기관이 기업의 ESG 경영을 적극 지원해 기업 매출 증가와 일자리도 늘어날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr