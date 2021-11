DL이앤씨, 서스틴베스트 ESG평가서 'AA' 획득…건설사 최고 등급

[아시아경제 김민영 기자] DL이앤씨는 서스틴베스트에서 발표한 2021년 하반기 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 최고 등급인 AA등급을 받았다고 23일 밝혔다. 이는 지난해 보다 두 단계가 상승한 것으로 건설사 중에서 가장 높은 평가를 받았다. DL이앤씨는 올해 상반기 평가에서도 AA등급을 받았다.

서스틴베스트는 한국기업지배구조원, 대신경제연구소와 함께 국내 주요 ESG 평가기관 중 하나로, 연 2회 평가를 진행하고 있다. AA등급부터 E등급까지 총 7단계(AA-A-BB-B-C-D-E)로 구분해 등급을 부여한다. 서스틴베스트는 올 하반기 코스피, 코스닥 상장회사 1004개 기업을 업종별로 구분해 환경, 사회적 책임, 기업지배구조에 대해 평가했다. 이중 11.2% 기업 만이 최고등급인 AA등급을 받았다.

DL이앤씨는 매년 지속가능경영보고서를 발간하며 기업의 사회적 책임을 강화하고 있다. ESG 전담팀을 신설하고 건설사 최초로 기후변화 관련 재무정보공개 협의체에도 가입했다. 이 같은 노력에 힘입어 지난해에 이어 올해에도 동반성장지수 최우수 등급을 받았다.

