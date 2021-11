김부겸 "정권 6개월 남기고 개각? NO"…부총리·장관 지방선거 차출론 '일축'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 최근 일부 부처를 중심으로 거론되는 '연말 개각설'과 관련해 22일 "정권이 6개월 남았는데 무슨 개각을 하겠나. 말이 안 된다"고 일축했다. 내년 6월 지방선거를 앞두고 일부 부처 부총리·장관 차출론이 정치권에서 제기된 데 대해 선을 그은 것이다.

김 총리는 이날 세종공관에서 출입기자단과 간담회를 갖고 "공직은 국민에 대한 공복"이라며 이같이 말했다. 정권 임기가 얼마 남지 않은 상황에서 마지막까지 국정운영을 안정적으로 운영해야 한다는 의지와 더불어, 개각에 필요한 인사청문회 등 일정을 고려하면 임기말 인사는 현실적으로 어렵다는 판단이 깔린 것으로 보인다.

내년 6월 지방선거가 다가오자 최근 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 강원지사 출마설이 관가에서 나돌았고, 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관과 전해철 행정안전부 장관 등은 경기지사 출마설이 제기되고 있는 상황이다. 경기지사는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 사퇴하면서 현재 공석이다.

김 총리가 신규 장관급 인사를 단행하는 개각에 대해서는 일축했지만, 부총리 및 장관 본인들이 출마 의지가 강할 경우 이를 강제할 수단은 없다. 이들이 지사직에 도전하려면 공직선거법에 따라 선거일 90일 이전인 내년 '3월3일' 이전에 사퇴해야 한다.

다만 김 총리는 "만약 지금 그런 이유(선거 출마) 때문에 느닷없이 정부가 (차기 인사) 준비도 못하는데 (사퇴)한다면 나중에 치명적 핸디캡이 될 것"이라며 "공직자가 국민에 조롱당한다"고 강한 비판 의식을 나타냈다. 그러면서 "이 분들은 다 그 정도의 상식은 있는 분들"이라며 "본인들도 고민을 하겠지만, 아직 (거취 문제로) 저와 상의한 분은 없다"고 덧붙였다.

특히 그는 김 총리 본인에 대한 '대선 등판론'까지 제기된 데 대해서도 "국민에 대한 모욕이고 있을 수 없는 일"이라고 강하게 부정했다.

한편 김 총리는 문재인 정부의 최대 정책적 실패로 꼽히는 부동산 문제에 대해서는 "우리가 가졌던 뼈아픈 경험들을 잘 정리해서 다음 정부 분들이 부동산 투기세력한테 막 끌려다니지 않을 수 있도록 여러 준비를 하겠다"고 말했다. 최근의 부동산상황에 대해서는 "매수자와 매도자의 팽팽한 줄다리기에서, 매도자가 더 많아진 것은 틀림없다"며 "(가격 오름세가) 숙어지고 있다는 확신이 있다"고 진단했다.

최근 품귀대란을 겪었던 요소수 사태와 관련해 김 총리는 "(정부의) 대응이 늦었다는 지적은 어느정도 옳다"면서 "이를 반면교사 삼아 전략물자가 아니지만 리스크가 발현될 수 있는 소재 등에 대해서는 시장에서 판단할 수 있는 지표를 만들겠다"고 밝혔다. 정부에서 별도로 비축물량을 관리하는 전략물자 외 필수품목 1000여개에 대해서도 수시 모니터링을 통해 수급상황을 점검하겠다는 취지다.

지역 숙원사업 중 하나인 '제2차 공공기관 이전계획'은 차기 정부로 넘어갈 전망이다. 김 총리는 "(정부 남은 임기) 6개월 동안은 사실상 어렵다"고 밝혔다. 다만 "균형발전위원회를 통해 초안을 잡아두고, 차기 정부에서 바로 시작할 수 있도록 준비하겠다"고 덧붙였다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr