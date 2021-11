소진공, 충청권 공공기관과 청년 취업 역량 강화 '취업 WEEK' 개최

[아시아경제 김보경 기자] 소상공인시장진흥공단은 대전·세종·충청 공공기관 일자리창출협의회와 함께 오는 29일부터 다음달 3일까지 '취업 WEEK' 행사를 개최한다.

일자리창출협의회에는 소상공인시장진흥공단, 한국가스기술공사, 국가철도공단, 창업진흥원, 한국서부발전, 한국수자원공사, 한국조폐공사, 한국철도공사 총 8개 기관이 참여하고 있다.

이번 취업 WEEK 행사는 공공기관 지역인재 채용 정책에 따라 지역 대학생을 대상으로 취업역량을 강화하고 기관별 최신 채용 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

채용담당자와 신입직원들로 구성된 소진공 멘토단은 다음달 3일 충남대학교에서 현장취업상담과 유튜브로 생중계 하는 취업 Q&A를 진행한다. 기관 멘토링 부스도 운영해 대학생들의 취업 고민과 궁금증을 현장에서 직접 청취하고 취업을 위한 맞춤형 컨설팅도 제공한다.

행사 시작에 앞선 22일 소진공은 충남대학교 인재개발원에서 개최된 공공기관 취업설명회에 참여해 충청권 24개 대학 재학생에게 소진공 홍보와 채용·정책 정보를 제공했다.

조봉환 소진공 이사장은 "지역인재에게 우리 공단을 소개하고 최신 채용 정보를 전달할 수 있는 의미 있는 자리가 될 것"이라며 "소진공과 공공기관에 취업을 준비 중인 대학생과 취업준비생 여러분의 많은 참여와 관심 바란다"고 밝혔다.

