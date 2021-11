[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆한샘=300억원 규모의 자사주 취득 결정. 455억원 규모의 미국 자회사 한샘코퍼레이션의 지분 처분 결정

◆전방=560억원 규모의 천안 공장 부동산을 다나에셋에 양도 결정

◆다이나믹디자인=100억원 규모의 전환사채 발행 결정

◆코리안리=최대주주의 특수관계인 원영씨가 총 주식 0.91% 규모 지분 장내매도

◆SK=SK이엔에스가 주차 관제 솔루션 업체 파킹클라우드의 지분 47.1% 1785억원 취득 결정

◆NHN=파킹클라우드의 지분 26.0% 844억원 취득 결정

◆컨버즈=25일 유니글로벌투자조합 외 15인이 보유한 보통주 311만주에 대한 보호예수 만료

