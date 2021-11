신세계百 강남점, ‘봉쥬르 드 프랑스’ 팝업 스토어 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점 강남점은 오는 26일부터 다음달 2일까지 프랑스의 디저트와 식재료를 소개하는 ‘봉쥬르 드 프랑스’를 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 팝업 스토어는 강남점 지하 1층 식품관 중앙 이벤트 행사장에서는 열린다. 서울 깡띤, 야마뜨, 메종엠오등 총 12개의 브랜드를 만날 수 있으며 국내 정상급 파티시에의 프렌치 디저트는 물론 프랑스 현지 글로벌 브랜드의 제품을 소개한다.

프랑스 가정식 판매업체인 ‘서울 깡띤’은 이번에 유통업계 최초로 행사를 한다. 오직 온라인으로만 판매하여 입소문이 난 브랜드로 프랑스인 셰프가 직접 현지 스타일로 만든 간편식을 판매한다. ‘야마뜨’는 프랑스 브르타뉴 출신의 셰프 부부가 운영하는 크레페 전문 가게이다. 한국의 메밀을 사용해 독자적인 제조법을 개발했으며, 이번 행사에서는 버터와 캬라멜, 초코 등의 다양한 제품을 선보일 계획이다.

김선진 신세계백화점 강남점장은 “프랑스 현지의 맛을 다양하게 경험할 수 있는 미식의 향연을 한자리에 모았다”며 “앞으로도 고객 라이프스타일을 선도하는 차별화 콘텐츠를 선보이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

