도로교통공단, '디지털 교통신호정보' 활용 합동 시연회 개최

자율주행차 실시간 교통신호정보 서비스 실증

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 '디지털 교통신호정보'를 활용한 합동 시연회를 22일 대구 지능형자동차부품진흥원 인근 도로에서 개최했다.

공단은 자율주행차 상용화에 대비해 자율주행차의 안전한 운행 지원과 일반운전자들의 교통편의성을 향상시키고자 디지털 교통신호정보 제공시스템을 운영하고 있다.

앞서 공단은 지난해 대구 수성 알파시티에서 신호정보를 활용해 자율주행차의 교차로 전방향 주행을 성공시켜 기술의 우수성을 입증한 바 있다. 이후 공단과 대구시는 미래 교통인프라 기술개발을 위한 업무협약을 체결하고, 대구 전역의 실시간 신호정보를 개방하기 위해 노력하고 있다.

공단은 이번 시연회를 통해 교통 혼잡으로 인한 정체 발생 시 현장 경찰관의 수동 제어 상황에서도 자율주행차가 디지털로 교통신호정보를 제공받을 수 있도록 했다. 또한 비보호좌회전 정보도 제공해 자율주행차가 해당 정보를 이용, 주행이 가능하도록 하는 등 계속해서 신호정보가 활용될 수 있도록 관련 기술을 개발 중에 있다.

이주민 도로교통공단 이사장은 "이번 합동 시연회를 통해 전국의 모든 지역에서 자율주행차가 다닐 수 있는 기반이 만들어졌으며, 조만간 일반운전자들도 실시간 신호정보를 활용한 서비스를 받아 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

