기재·산업부, 23~25일 온·오프라인 공동 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부와 산업통상자원부는 23일 서울 JW메리어트 호텔에서 오는 25일까지 사흘간 '2021 다자개발은행(MDB) 프로젝트 플라자'를 온·오프라인으로 개최한다고 밝혔다.

행사엔 세계은행·아시아개발은행(ADB)·유럽부흥개발은행(EBRD)·아시아인프라투자은행(AIIB)·중미경제통합은행(CABEI) 등 5개 MDB와 국내 엔지니어링·건설기업 40개사가 참석해 글로벌 기후변화 대응을 주제로 한 은행별 조달 정책을 소개한다.

MDB 프로젝트 플라자는 MDB 조달 프로젝트를 소개하고 우리 기업의 관련 수주를 확대하기 위한 사업설명회로, 기재부와 산업부가 2015년부터 매년 함께 개최해왔다.

