삼성전자, 美파운드리 신공장 이번주 발표…이재용, 출장서 백악관-의회 관계자 회동

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,200 전일대비 1,000 등락률 +1.42% 거래량 11,954,728 전일가 70,200 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 기초과학 등 석학 485명 연구성과 공유…삼성미래기술육성사업, '애뉴얼 포럼' 개최캐서린 타이 美무역대표부 대표, 국내 주요기업 대표단과 경제협력 방안 논의"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 가 미국 반도체 2공장을 이번 주 중 발표할 전망이다. 미국을 방문 중인 이재용 삼성전자 부회장이 워싱턴D.C에서 백악관 고위 관계자 및 미 의회 핵심 의원들과 잇따라 만나 반도체 2공장을 포함한 반도체 공급망 현안 전반에 대해 논의를 마쳤다. 이 부회장이 오는 24일께 귀국할 예정인데 이후 공장 후보지를 최종 발표할 것으로 예상된다.

21일 삼성전자에 따르면 이 부회장은 지난 19일(현지시간) 백악관 고위 관계자들과 만나 글로벌 반도체 공급망 문제 해결 방안과 연방정부 차원의 반도체 기업 대상 인센티브 등에 대해 주로 논의한 것으로 알려졌다. 특히 반도체 공급망 문제를 해결하기 위한 삼성의 역할에 대해서도 폭넓은 논의가 있었던 것으로 전해졌다.

이 부회장은 앞서 지난 18일 연방의회 핵심 의원들도 잇따라 만나 여러 현안에 대해 의견을 나눈 것으로 파악됐다. 이 부회장을 만난 미 의회 소식통은 "공장 후보지를 압축해 금명간 공식 발표할 것으로 안다"고 전했다. 이 부회장이 만난 의원들은 반도체 인센티브 법안을 담당하는 핵심 인사들인 것으로 알려졌다. 이 부회장은 이 자리에서 반도체 인센티브 관련 법안의 통과 등에 대한 협조를 요청한 것으로 전해졌다.

삼성전자는 지난 5월 워싱턴DC에서 열린 '한미 비즈니스 라운드테이블' 행사에서 첨단 제조 분야의 공급망 구축을 통해 양국 경제에 기여할 수 있도록 미국에 파운드리 공장을 건설하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 현지에 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 신설할 예정으로 170억달러(약 20조원)를 투자한다. 이는 역대 최대 규모의 대미 투자다. 그동안 텍사스주 테일러시와 오스틴시, 애리조나주, 뉴욕 등을 후보지로 놓고 인센티브 협상을 벌였다. 이 가운데 테일러시가 세제 감면 혜택 등 인센티브안을 빠르게 승인하면서 유력한 최종 후보지로 부상했다.

