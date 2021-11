코스피는 하락.. 게임株는 '두각'

코스피 하락 출발

코스닥 상숭 출발 하락 반전

메타버스 등 게임주 선전

[아시아경제 황준호 기자] 18일 대학수학능력시험으로 인해 기존보다 1시간 늦은 10시에 출발한 증시는 혼조세로 출발했다. 전날 미국 증시가 인플레이션에 대한 우려로 하락 마감한 가운데, 국내 증시에서도 투자심리가 위축된 결과로 분석된다. 다만 코스닥 시장에서 게임주 정도가 기대감을 받고 있다.

코스피는 이날 3.16 내린 2959.26에 출발했다. 전장보다 0.11% 내린 수준이다. 10시 5분 현재 코스피는 낙폭을 더해 0.51%까지 하락한 2947.55를 기록하고 있다. 개인 투자자가 806억원을 순매수하면서 지수 상승을 위해 나섰지만 외국인투자자와 기관 투자자가 각각 401억원, 386억원 규모 순매도를 진행하면서 지수를 끌어내리고 있다.

전체 종목 중에서는 180개 종목만이 오름세를 나타내고 있다. 나머지 727개 종목은 보합세를 보이거나 내림세를 기록 중이다. 시가총액 상위 종목도 대부분 파란불이 켜진 상황이다. SK하이닉스(0.45%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 10,000 등락률 -1.18% 거래량 13,201 전일가 850,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close (0.82%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 45,823 전일가 769,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수이달 3兆 매도한 개미...2차전지주는 담았다 close (0.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 5,000 등락률 -0.66% 거래량 43,663 전일가 762,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감삼성SDI·서울대, 배터리 장학생 10년간 100명 이상 선발코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close (0.79%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 204,500 전일대비 2,500 등락률 -1.21% 거래량 221,696 전일가 207,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파아이오닉5·싼타크루즈·GV70, '북미 올해의 차' 최종 후보 선정현대차그룹, 국내 6개 충전사업자와 'E-pit 얼라이언스' 결성 close (0.48%) 등이 하락하고 있다.

반면 불변의 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 3,400,368 전일가 70,700 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파삼성전자, '웨어러블 우영미 에디션' 출시… 36만9000원부터“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 0.28% 오른 7만900원에 거래되고 있다. 이날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 3,400,368 전일가 70,700 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파삼성전자, '웨어러블 우영미 에디션' 출시… 36만9000원부터“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 코로나19에도 반도체 중심의 투자를 이어가면서 투자액과 투자폭이 모두 국내 1위를 차지했다는 소식이 나오면서 투자심리가 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

기업평가사이트 CEO스코어는 국내 500대 기업 중 올해 3분기 보고서를 제출한 336개 기업을 대상으로 2019~2021년 연도별 투자 실적을 조사한 결과, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 3,400,368 전일가 70,700 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파삼성전자, '웨어러블 우영미 에디션' 출시… 36만9000원부터“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 의 올해 3분기 누적 투자액은 36조9635억원으로 지난해 3분기 누적 28조8704억원보다 8조932억원(28%) 증가했다고 밝혔다. 총 투자액과 지난해 대비 증가폭 모두 국내 기업 중 1위다.

NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 6,000 등락률 +1.50% 거래량 248,249 전일가 401,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close 도 1.25% 오른 40만6000원에 거래되고 있다. 네이버는 만 40세 최수연 책임리더를 차기 CEO로 내정했다고 밝혔다.

업종별로 증시를 살펴보면 섬유의복(0.10%), 전기전자(0.08%) 정도가 상승세를 기록 중이다. 반면, 운수창고(-1.90%), 의료정밀(-1.70%), 음식료업(-0.87%) 등은 장 초반부터 하락 폭이 커진 상황이다.

코스닥은 1.90(0.18%) 오른 1033.16에 출발했다. 하지만 이내 하락하며 이 시각 현재 0.28% 내린 1028.39를 기록하고 있다. 전체 종목 중에서는 410개 종목이 상승했으며 나머지 1035개 종목은 보합이거나 하락 중이다.

시총 상위 종목 중에서는 게임주의 강세가 이날도 이어졌다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 139,600 전일대비 1,400 등락률 -0.99% 거래량 521,677 전일가 141,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감앱코, 펄어비스 ‘검은사막’ 공식 라이선스 게이밍기어 이달 출시코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close 는 0.43% 상승한 13만1600원을 기록하고 있다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,000 등락률 -0.80% 거래량 601,001 전일가 125,000 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 "개방성·협업은 SW 혁신의 핵심"…삼성전자, 개발자 콘퍼런스 개최조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수 close 게임즈는 0.93% 오른 10만8900원, 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 216,400 전일대비 10,000 등락률 +4.84% 거래량 1,140,717 전일가 206,400 2021.11.18 11:24 장중(20분지연) 관련기사 아직도 강한 NFT 바람…줄줄이 신고가기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환 close 는 5.42% 뛴 21만7600원을 나타내고 있다. 이밖에도 CJ ENM이 0.42% 올라간 16만8400원을 가리키고 있다.

업종별로 보면 코스피보다 상승 업종이 다양하게 나타났다. IT부품(1.42%), 방송서비스(1.42%), 섬유의류(1.34%), 오락(0.64%) 등의 업종의 상승폭이 컸다. IT부품 업종 중에서는 코이즈 코이즈 121850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,305 전일대비 530 등락률 +29.86% 거래량 4,185,560 전일가 1,775 2021.11.18 11:23 장중(20분지연) 관련기사 코이즈, LCD BLU제조 테마 상승세에 7.3% ↑5월 11일 코스닥, 2.74p 오른 685.04 마감(0.40%↑)5월 7일 코스닥, 9.77p 오른 668.17 마감(1.48%↑) close 가 25.92% 뛰었으며, 와이제이엠이 13.20% 올랐다.

전문가들은 이날 증시도 전날처럼 전체 지수의 약세와 더불어, 일부 종목별로 선전하는 장이 나타날 것으로 예상했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국의 인플레이션 강세에 대한 우려와 함께 우리나라 코로나19 신규 확진자가 3000명을 넘어선 가운데, 제기된 내수 부진 우려·최근 강세를 보인 전기차 기업 중심의 매물 출회·국제 유가를 비롯한 원자재가 변동성 확대 등이 증시 약세의 원인으로 작용할 것"이라고 분석했다.

한지영 키움증권 연구원은 "최근 달러 인덱스가 95선을 상회하며 약 16개월 만에 최고치를 기록한 가운데, 이 같은 달러화 강세 기조가 주요국 주식시장에 부담 요인으로 자리잡고 있는 상황"이라고 지적했다.

이어 "국내 증시는 NFT, 메타버스를 제외한 그 밖의 테마들은 뚜렷한 방향성을 보이고 있지 않다는 점이 시장 참여자들의 대응을 어렵게 만들면서, 상기 언급한 특정 종목군들로의 쏠림 현상을 극대화시키고 있는 모습"이라며 "단기간 급등에 따른 이익실현 목적의 매도 물량이 출회될 수 있다고 판단하기에, 주가 변동성 확대에 유의하는 것이 적절하다"고 분석했다.

