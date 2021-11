[아시아경제 박지환 기자] 아이씨디 아이씨디 040910 | 코스닥 증권정보 현재가 12,900 전일대비 600 등락률 +4.88% 거래량 179,216 전일가 12,300 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 아이씨디, 삼성디스플레이와 190억 규모 장비 계약아이씨디, LG디스플레이와 233억 규모 장비 공급 계약아이씨디, 주가 1만 5750원 (-1.87%)… 게시판 '북적' close 는 17일 엘지디스플레이와 232억원 규모의 FPD 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr